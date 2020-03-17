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    Главная / Торги / Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Иркутск

    Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Иркутск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 05:0017.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961280Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. ИркутскЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008961280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Иркутск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 05:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№200-10-2020_ОЗП_борт_пит_г_Иркутск_итог_-_ООСП.pdf

    Документация word

    Документация скан

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Bubyakin.Danil@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Бубякин Данил Данилович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Иркутск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 05:00 GMT +317.03.2020 05:0017.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961280Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. ИркутскЯкутск

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 05:0017.03.2020 05:0017.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961280Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. ИркутскЯкутск

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 08:0019.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961280Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. ИркутскЯкутск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961280Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. ИркутскЯкутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению бортовым питанием в г. Иркутск

    Начальная цена

    5 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    56.29.11

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и предоставляемые транспортным предприятиям

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29.1

    Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604915/name/5e71d070942b86.91993414

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору"

    Кол-во:

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    20 184 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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