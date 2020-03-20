Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика либо в иной форме, дополнительно согласованной Сторонами и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 5.3.9. проекта договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений № 05/ЗП (форма 10.1). Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений № 05/ЗП (форма 10.1).