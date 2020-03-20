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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008961281
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж торгового оборудования для ЦРА № 191 № 05/ЗП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 05:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
Почтовый адрес
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
Контактный телефон
+7 391 219-04-41
Факс
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Адрес электронной почты
dyakovaga@gpkk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дякова Галина Александровна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление, поставка, монтаж торгового оборудования для ЦРА №191
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка, монтаж торгового оборудования для ЦРА №191
Начальная цена
2 713 914,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
51 штука, в соответствии с Приложением № 1 к проекту договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений № 05/ЗП (форма 10.1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Красноярск, ул. Петра Ломако, 8, пом. 320 (Аптека №191)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Адрес местонахождения
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
31.01.12
31.01
Документация лота
Кол-во: 51.00000
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