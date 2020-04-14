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Номер извещения
ГП003963
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт резервуаров РВС-3000 №2,6,8 парка дизельного топлива АО ХК «Якутуголь».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 05:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-10-43
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Dmitriy.O.Ivanov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Дмитрий Олегович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Ремонт резервуаров РВС-3000 №2,6,8 парка дизельного топлива АО ХК «Якутуголь».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.04.2020 10:00 GMT +314.04.2020 10:0014.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003963Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт резервуаров РВС-3000 №2,6,8 парка дизельного топлива АО ХК «Якутуголь».Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
14.04.2020 10:0014.04.2020 10:0014.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003963Дата и время вскрытия заявок Ремонт резервуаров РВС-3000 №2,6,8 парка дизельного топлива АО ХК «Якутуголь».Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
20.04.2020 09:0020.04.2020 09:0020.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003963Подведение итогов не позднее Ремонт резервуаров РВС-3000 №2,6,8 парка дизельного топлива АО ХК «Якутуголь».Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт резервуаров РВС-3000 №2,6,8 парка дизельного топлива АО ХК «Якутуголь».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
33.11.12.000
Документация лота
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