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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-43-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-43-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961025Дата и время окончания срока приема заявок Моторное топливо (Бензин АИ-92, АИ-95, Топливо Дизельное)ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008961025

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-43-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 19:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№2_оценка__сопоставление_и_подведение_итогов.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №03-43-2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 250-26-16

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    degtyarev@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дегтярев Дмитрий Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Моторное топливо (Бензин АИ-92, АИ-95, Топливо Дизельное)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 08:00 GMT +318.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961025Дата и время окончания срока приема заявок Моторное топливо (Бензин АИ-92, АИ-95, Топливо Дизельное)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 08:0018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961025Дата и время вскрытия заявок Моторное топливо (Бензин АИ-92, АИ-95, Топливо Дизельное)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 17:0025.03.2020 17:0025.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961025Подведение итогов не позднее Моторное топливо (Бензин АИ-92, АИ-95, Топливо Дизельное)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 17:0025.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961025Подведение итогов не позднее Моторное топливо (Бензин АИ-92, АИ-95, Топливо Дизельное)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторное топливо (Бензин АИ-92, АИ-95, Топливо Дизельное)

    Начальная цена

    40 937 240,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606652/name/5e7328606fc856.51543949

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 877242.44000

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