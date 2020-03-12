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Номер извещения
ГП003959
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского региона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 18:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Почтовый адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Контактный телефон
+7 495 231-16-97
Факс
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Адрес электронной почты
SV_GONCHAROVA@rigla.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Светлана Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского региона
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 16:00 GMT +312.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003959Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 16:0012.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003959Дата и время вскрытия заявок Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 23:5931.03.2020 23:5931.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003959Подведение итогов не позднее Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.202031.03.2020 23:5931.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003959Подведение итогов не позднее Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского региона
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Рамочный договор сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
43
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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