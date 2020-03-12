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    Главная / Торги / Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского региона

    Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского региона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003959Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского регионаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003959

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского региона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 18:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пример 1

    Пример 3

    Техническое задание

    Пример 2

    ГП003959_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Юридический адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Почтовый адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 231-16-97

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    SV_GONCHAROVA@rigla.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Светлана Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского региона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 16:00 GMT +312.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003959Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 16:0012.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003959Дата и время вскрытия заявок Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 23:5931.03.2020 23:5931.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003959Подведение итогов не позднее Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 23:5931.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003959Подведение итогов не позднее Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского регионаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта для аптечной сети Ригла Московского региона

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Рамочный договор сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Москва и Московская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 100% 20 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Ригла»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Адрес местонахождения

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Список документов для проверки юридического лица

    05.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/662405/name/5ede65dac22c87.60897969

    08.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта в г. Москва"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Выполнение лабораторных измерений и испытаний электроустановок аптечного помещения с выполнением технического отчёта в МО"

    Кол-во: 1

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