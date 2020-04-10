Лот 1

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.