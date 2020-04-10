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    Главная / Торги / Поставка градирни

    Поставка градирни

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2020 18:0010.04.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003958Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003958

    Уникальный номер закупки

    ЗЗ/19-0047

    Номер закупки

    ЗЗ/19-0047

    Наименование закупки

    Поставка градирни

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 18:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор поставки

    Инструкция по подготовке ТКП

    Техническое задание

    Форма для исключений (протокол разногласий)

    Форма предоставления КП

    Заявление о безусловном подписании договора

    Форма предоставления ТП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    LMaltsev@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцев Лев Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2020 18:00 GMT +310.04.2020 18:0010.04.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003958Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2020 18:0010.04.2020 18:0010.04.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003958Дата и время вскрытия заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору. Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.04.2020 18:0022.04.2020 18:0022.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003958Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 18:0022.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003958Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самарская область, с.Большая Черниговка.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа - 90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.153

    Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Градирня"

    Кол-во: 1

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