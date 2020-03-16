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    Главная / Торги / Поставка сплава алюминиевого АК 12пч

    Поставка сплава алюминиевого АК 12пч

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960906Дата и время окончания срока приема заявок Сплав алюминиевый АК 12пч г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008960906

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сплава алюминиевого АК 12пч

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.03.2020 18:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Извещение

    Документация о закупке

    Приложение № 1 (проект договора)

    Приложение № 2 (Техническое задание)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сплав алюминиевый АК 12пч

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 07:00 GMT +316.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960906Дата и время окончания срока приема заявок Сплав алюминиевый АК 12пч г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 07:0016.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960906Дата и время вскрытия заявок Сплав алюминиевый АК 12пч г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 08:3016.03.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960906Подведение итогов не позднее Сплав алюминиевый АК 12пч г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сплав алюминиевый АК 12пч

    Начальная цена

    1 427 983,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 500 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 122 Лит. Р. Длина грузового автомобиля не должна превышать 10 600 мм. Разгрузка осуществляется с открытого автомобиля вертикальным способом.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    24.42.11.120

    Сплавы на основе первичного алюминия

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601757/name/5e6f4df973b023.95972478

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 8500.00000

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