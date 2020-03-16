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Номер извещения
32008960906
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сплава алюминиевого АК 12пч
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.03.2020 18:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 212-57-62
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шангареева Инна Григорьевна
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1
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Сплав алюминиевый АК 12пч
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 07:00 GMT +316.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960906Дата и время окончания срока приема заявок Сплав алюминиевый АК 12пч г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 07:0016.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960906Дата и время вскрытия заявок Сплав алюминиевый АК 12пч г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сплав алюминиевый АК 12пч
Начальная цена
1 427 983,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 500 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 122 Лит. Р. Длина грузового автомобиля не должна превышать 10 600 мм. Разгрузка осуществляется с открытого автомобиля вертикальным способом.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
24.42.11.120
24.42
Документация лота
Кол-во: 8500.00000
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