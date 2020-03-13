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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008960806
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и подготовке материалов определения предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сопровождение проекта в уполномоченных органах, заполнение и согласование декларации о воздействии на окружающую среду для 12 (двенадцати) котельных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23
Почтовый адрес
354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23
Контактный телефон
+7 8622 96-85-85 доб. 350
Факс
+7 8622 96-85-85
Адрес электронной почты
serebrennikovaem@sochi-teplo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серебренникова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Всоответствии с документацией
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и подготовке материалов определения предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сопровождение проекта в уполномоченных органах, заполнение и согласование декларации о воздействии на окружающую среду для 12 (двенадцати) котельных
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 23:5917.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960806Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и подготовке материалов определения предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сопровождение проекта в уполномоченных органах, заполнение и согласование декларации о воздействии на окружающую среду для 12 (двенадцати) котельныхВсоответствии с документацией
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и подготовке материалов определения предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сопровождение проекта в уполномоченных органах, заполнение и согласование декларации о воздействии на окружающую среду для 12 (двенадцати) котельных
Начальная цена
510 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе котировокРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23
71.20.19.190
71.20.9
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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