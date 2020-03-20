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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет

    Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960787Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернетМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008960787

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.03.2020 17:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008960787_Извещение_ЗК_канал_связи_204-2020_ред.2_от_16.03.2020.docx

    32008960787-2.pdf

    32008960787-1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1126

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ashandurenko@ATECHNICS.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Шандуренко А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 11:00 GMT +320.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960787Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернетМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 11:0020.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960787Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернетМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960787Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернетМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет

    Начальная цена

    586 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 мес

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт "Красноярск", строение 11.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата: Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара/оказания услуг/выполнения работ. Оказание услуг: Исполнитель оказывает услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель предоставляет возможность бесплатного тестирования канала не менее чем за семь суток до даты начала коммерческого оказания услуг. После положительного тестирования Заказчик принимает канал в работу. Оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет осуществляется в течении 12 месяцев с даты принятия канала Заказчиком в работу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    61.10.3

    Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610667/name/5e79ad95ee78f7.45774998

    24.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610665/name/5e79ad649f6285.62698614

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет"

    Кол-во: 12.00000

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