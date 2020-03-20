Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата: Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара/оказания услуг/выполнения работ. Оказание услуг: Исполнитель оказывает услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель предоставляет возможность бесплатного тестирования канала не менее чем за семь суток до даты начала коммерческого оказания услуг. После положительного тестирования Заказчик принимает канал в работу. Оказание услуг по предоставлению канала доступа к сети интернет осуществляется в течении 12 месяцев с даты принятия канала Заказчиком в работу.