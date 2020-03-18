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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960905Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008960905

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 18:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_ДМС_18.03.2020.pdf

    Приложение № 1 Проект договора

    Приложение № 2 Требования к продукции

    Документация ДМС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Юридический адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Почтовый адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Контактный телефон

    +7 83145 5-34-09

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    shakirovon@ekoin-norsi.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакиров Олег Нилович

    Место рассмотрения предложений

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960905Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960905Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 23:5918.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960905Подведение итогов не позднее Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960905Подведение итогов не позднее Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)

    Начальная цена

    3 797 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭКОИН - НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Адрес местонахождения

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.1

    Страхование медицинское

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606623/name/5e7325b04f7051.28084379

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование медицинское"

    Кол-во: 1.00000

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