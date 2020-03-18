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Номер извещения
32008960905
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 18:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
Контактный телефон
+7 83145 5-34-09
Факс
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Адрес электронной почты
shakirovon@ekoin-norsi.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакиров Олег Нилович
Место рассмотрения предложений
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960905Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960905Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 23:5918.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960905Подведение итогов не позднее Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960905Подведение итогов не позднее Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС)
Начальная цена
3 797 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭКОИН - НОРСИ
Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
65.12.12
65.12.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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