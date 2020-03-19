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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 11:5919.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963100Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги для труб стальные, кроме литыхСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008963100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    329586

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 329 586 ЛОТ № 1 (редакция №1).docx

    Уведомление о внесении изменений 329586.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №329 586 (редакция №1).docx

    Форма описания поставляемого товара № 329 586 ЛОТ № 1 (редакция №1).xlsx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №329 586 (редакция №1).docx

    Форма Коммерческого предложения № 329 586 ЛОТ № 1 (редакция №1).xlsx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 329 586 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963100Подведение итогов не позднее Фитинги для труб стальные, кроме литыхСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Начальная цена

    908 062,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    24.20.4

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец плоский"

    Кол-во: 240

    "Позиция 2"

    "Фланец плоский"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Фланец плоский"

    Кол-во: 174

    "Позиция 4"

    "Фланец плоский"

    Кол-во: 66

    "Позиция 5"

    "Фланец плоский"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Переход бесшовный "

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Переход бесшовный "

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Переход бесшовный "

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Переход бесшовный "

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Переход бесшовный "

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Переход бесшовный "

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Переход бесшовный "

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Переход бесшовный "

    Кол-во: 14

    "Позиция 14"

    "Переход бесшовный "

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ15 РУ1.6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ15 РУ1.6"

    Кол-во: 400

    "Позиция 17"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ15 РУ1.6"

    Кол-во: 230

    "Позиция 18"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ15 РУ1.6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ15 РУ1.6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ15 РУ1.6"

    Кол-во: 770

    "Позиция 21"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ20 РУ1.6"

    Кол-во: 800

    "Позиция 22"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ20 РУ1.6"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 23"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ20 РУ1.6"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ20 РУ1.6"

    Кол-во: 600

    "Позиция 25"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ20 РУ1.6"

    Кол-во: 600

    "Позиция 26"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ20 РУ1.6"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 27"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ25 РУ1.6"

    Кол-во: 500

    "Позиция 28"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ25 РУ1.6"

    Кол-во: 500

    "Позиция 29"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ25 РУ1.6"

    Кол-во: 500

    "Позиция 30"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ25 РУ1.6"

    Кол-во: 400

    "Позиция 31"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ25 РУ1.6"

    Кол-во: 400

    "Позиция 32"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ25 РУ1.6"

    Кол-во: 700

    "Позиция 33"

    "Отвод гнутый короткий 90град.ДУ32 РУ1.6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 200

    "Позиция 36"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 150

    "Позиция 40"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 44"

    "Отвод крутоизогнутый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ15 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 150

    "Позиция 46"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ15 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ15 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 48"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ15 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ15 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ15 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 250

    "Позиция 51"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ20 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 52"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ20 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ20 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ20 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ20 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ20 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 700

    "Позиция 57"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ25 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 300

    "Позиция 58"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ25 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 59"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ25 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 300

    "Позиция 60"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ25 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ25 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ25 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 63"

    "Муфта чугунная неоцинкованная ДУ50 PУ1.6 ГОСТ 8957-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Контргайка стальная ДУ15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 65"

    "Контргайка стальная ДУ15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "Контргайка стальная ДУ15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Контргайка стальная ДУ15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "Контргайка стальная ДУ15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Контргайка стальная ДУ15"

    Кол-во: 150

    "Позиция 70"

    "Контргайка стальная ДУ20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Контргайка стальная ДУ20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Контргайка стальная ДУ20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 73"

    "Контргайка стальная ДУ20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 74"

    "Контргайка стальная ДУ20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Контргайка стальная ДУ20"

    Кол-во: 800

    "Позиция 76"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 82"

    "Контргайка стальная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 83"

    "Контргайка стальная ДУ50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Контргайка стальная ДУ50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 85"

    "Сгон стальной ДУ15"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Сгон стальной ДУ20"

    Кол-во: 400

    "Позиция 87"

    "Сгон стальной Ду25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 88"

    "Сгон стальной Ду25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Сгон стальной Ду25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Сгон стальной Ду25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Сгон стальной Ду25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 92"

    "Сгон стальной Ду25"

    Кол-во: 500

    "Позиция 93"

    "Резьба стальная Ду15"

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "Резьба стальная Ду15"

    Кол-во: 500

    "Позиция 95"

    "Резьба стальная Ду15"

    Кол-во: 100

    "Позиция 96"

    "Резьба стальная Ду15"

    Кол-во: 100

    "Позиция 97"

    "Резьба стальная Ду15"

    Кол-во: 100

    "Позиция 98"

    "Резьба стальная Ду15"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 99"

    "Резьба стальная Ду20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 100"

    "Резьба стальная Ду20"

    Кол-во: 500

    "Позиция 101"

    "Резьба стальная Ду20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 102"

    "Резьба стальная Ду20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 103"

    "Резьба стальная Ду20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 104"

    "Резьба стальная Ду20"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 105"

    "Резьба стальная Ду25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 106"

    "Резьба стальная Ду25"

    Кол-во: 500

    "Позиция 107"

    "Резьба стальная Ду25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Резьба стальная Ду25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Резьба стальная Ду25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 110"

    "Резьба стальная Ду25"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 111"

    "Резьба стальная Ду32"

    Кол-во: 100

    "Позиция 112"

    "Заглушка латунная внутренняя резьба"

    Кол-во: 150

    "Позиция 113"

    "Заглушка латунная внутренняя резьба"

    Кол-во: 100

    "Позиция 114"

    "Заглушка латунная внутренняя резьба"

    Кол-во: 120

    "Позиция 115"

    "Заглушка латунная наружная резьба D15"

    Кол-во: 150

    "Позиция 116"

    "Заглушка латунная наружная резьба D20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 117"

    "Заглушка латунная наружная резьба D25"

    Кол-во: 150

    "Позиция 118"

    "Заглушка стальная плоская D57"

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "Заглушка стальная плоская D57"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Заглушка стальная плоская D108"

    Кол-во: 50

    "Позиция 121"

    "Заглушка стальная плоская D159"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Заглушка стальная эллиптическая ДУ108"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Заглушка стальная эллиптическая D159"

    Кол-во: 10

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    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211061817
    Поставка деталей соединительных
    Поставка деталей соединительных
    590742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    679 725
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Маркетинговые исследования № 32211049879
    Поставка деталей соединительных стальных
    Поставка деталей соединительных стальных
    588810
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:59(GMT+03:00)
    173 905
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чувашская республика
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    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП101842
    Поставка СДТ СРМ 3куст
    Поставка СДТ СРМ 3куст
    435419
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.01.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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