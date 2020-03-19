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Номер извещения
32008963114
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Трубы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скурьят Маргарита Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трубы некруглого сечения стальные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 11:59 GMT +319.03.2020 11:5919.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963114Дата и время окончания срока приема заявок Трубы некруглого сечения стальныеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008963114Дата и время вскрытия заявок Трубы некруглого сечения стальныеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 12:0024.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963114Подведение итогов не позднее Трубы некруглого сечения стальныеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы некруглого сечения стальные
Начальная цена
590 449,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
Адрес местонахождения
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
24.20.14.110
24.20
Документация лота
Кол-во: 0.451
Кол-во: 0.104
Кол-во: 0.069
Кол-во: 0.717
Кол-во: 0.683
Кол-во: 1.084
Кол-во: 0.23
Кол-во: 0.039
Кол-во: 1.199
Кол-во: 0.821
Кол-во: 0.677
Кол-во: 0.162
Кол-во: 0.117
Кол-во: 0.094
Кол-во: 0.611
Кол-во: 0.848
Кол-во: 0.71
Кол-во: 0.074
Кол-во: 1.397
Кол-во: 0.019
Кол-во: 0.135
Кол-во: 0.884
Кол-во: 0.068
Кол-во: 0.041
Кол-во: 0.147
Кол-во: 0.116
Кол-во: 0.087
Кол-во: 0.017
Кол-во: 0.161
Кол-во: 0.1
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