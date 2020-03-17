Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Сигнальные ленты"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Сигнальные ленты"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 11:5917.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963122Дата и время окончания срока приема заявок Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008963122

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    329580

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Сигнальные ленты"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    329580_итоговый_протокол.pdf

    Форма Коммерческого предложения № 329 580 ЛОТ № 1.xlsx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 329 580 ЛОТ № 1.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №329 580.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №329 580.docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 329 580 ЛОТ № 1.docx

    Форма описания поставляемого товара № 329 580 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963122Подведение итогов не позднее Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Начальная цена

    92 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    22.29.2

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29.2

    Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610467/name/5e79399483eee4.93666405

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента сигнальная"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 2"

    "Лента сигнальная"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 3"

    "Лента сигнальная"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 4"

    "Лента сигнальная"

    Кол-во: 4000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013607
    Закупка прокладок из полиамида
    Закупка прокладок из полиамида
    590804
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225653
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в восьми лотах. Лот 1. Заготовки банковских карт Mastercard с магнитной полосой и дуальным микропроцессором
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в...
    591918
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225654
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в восьми лотах. Лот №2 Заготовки банковских карт Локальные с магнитной полосой и дуальным микропроцессором
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в...
    591925
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225655
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в восьми лотах. Лот №3 Заготовки банковских карт МИР (включая кобейдж с МПС JCB) с магнитной полосой и дуальным микропроцессором
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в...
    591929
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225656
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в восьми лотах. Лот №4 Заготовки банковских карт Visa с магнитной полосой и дуальным микропроцессором
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в...
    591930
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225658
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в восьми лотах. Лот №5 Заготовки банковских карт UPI с магнитной полосой и дуальным микропроцессором
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в...
    591935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225659
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в восьми лотах. Лот №6 Заготовки банковских карт JCB с магнитной полосой и дуальным микропроцессором
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в...
    591938
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225660
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в восьми лотах. Лот № 7 Заготовки банковских карт Visa с магнитной полосой и дуальным микропроцессором с микропроцессором, поддерживающим эмуляцию протокола Mifare
    № ОР22-01-07 предмет: «Изготовление и поставка заготовок банковских карт для Банка ГПБ (АО)» в...
    591940
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить