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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 11:5917.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963247Дата и время окончания срока приема заявок Компьютеры и периферийное оборудованиеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008963247

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    329567

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №329 567.docx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №329 567.docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 329 567 ЛОТ № 1.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 329 567 ЛОТ № 1.pdf

    Форма Коммерческого предложения № 329 567 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 329 567 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963247Подведение итогов не позднее Компьютеры и периферийное оборудованиеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Начальная цена

    2 745 795,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок системный"

    Кол-во: 39

    "Позиция 2"

    "Монитор"

    Кол-во: 35

    "Позиция 3"

    "Монитор 27" "

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 21

    "Позиция 5"

    "Флеш-накопитель 8GB"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Флеш-накопитель"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Флеш-накопитель 32GB"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Флеш-накопитель 64GB"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Клавиатура "

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Клавиатура"

    Кол-во: 13

    "Позиция 11"

    "Комплект клавиатура и мышь"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Мышь компьютерная "

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Мышь компьютерная"

    Кол-во: 27

    "Позиция 14"

    "Устройство многофункциональное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Устройство многофункциональное"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Принтер"

    Кол-во: 11

    "Позиция 17"

    "Принтер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Сканер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Система записи телефонных разговоров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Система записи телефонных разговоров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Телефон"

    Кол-во: 13

    "Позиция 22"

    "Телефон проводной"

    Кол-во: 31

    "Позиция 23"

    "Радиотелефон"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Телефон сотовый"

    Кол-во: 17

    "Позиция 25"

    "Фотоаппарат цифровой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Вентилятор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Вентилятор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Диск жесткий "

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Диск жёсткий "

    Кол-во: 21

    "Позиция 30"

    "Видеокарта"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Блок питания"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Модуль памяти "

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Модуль памяти"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Элемент питания литиевый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Аккумулятор для источника бесперебойного питания"

    Кол-во: 90

    "Позиция 36"

    "Кабель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Комплект дисков оптических 100шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Фильтр сетевой"

    Кол-во: 25

    "Позиция 39"

    "Колонки"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Коврик для мыши компьютерной"

    Кол-во: 10

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