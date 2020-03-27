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    Главная / Торги / 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП); 2. Разработка технической документации на СГЗП; 3. Восстановление паспортов на СГЗП, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации; 4. Дефектовка СГПЗ; 5. Текущий ремонт на основании дефектной ведомости.

    1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП); 2. Разработка технической документации на СГЗП; 3. Восстановление паспортов на СГЗП, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации; 4. Дефектовка СГПЗ; 5. Текущий ремонт на основании дефектной ведомости.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 08:3027.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003956Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП); 2. Разработка технической документации на СГЗП; 3. Восстановление паспортов на СГЗП, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации; 4. Дефектовка СГПЗ; 5. Текущий ремонт на основании дефектной ведомости. КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003956

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    54

    Наименование закупки

    1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП); 2. Разработка технической документации на СГЗП; 3. Восстановление паспортов на СГЗП, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации; 4. Дефектовка СГПЗ; 5. Текущий ремонт на основании дефектной ведомости.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    список

    Заявка

    ГП003956_победитель.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-37

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Perminov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Перминов Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП); 2. Разработка технической документации на СГЗП; 3. Восстановление паспортов на СГЗП, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации; 4. Дефектовка СГПЗ; 5. Текущий ремонт на основании дефектной ведомости.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 08:30 GMT +327.03.2020 08:3027.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003956Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП); 2. Разработка технической документации на СГЗП; 3. Восстановление паспортов на СГЗП, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации; 4. Дефектовка СГПЗ; 5. Текущий ремонт на основании дефектной ведомости. Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2020 08:3027.03.2020 08:3027.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003956Дата и время вскрытия заявок 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП); 2. Разработка технической документации на СГЗП; 3. Восстановление паспортов на СГЗП, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации; 4. Дефектовка СГПЗ; 5. Текущий ремонт на основании дефектной ведомости. Колпино

    Подведение итогов не позднее

    14.04.2020 09:3014.04.2020 09:3014.04.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003956Подведение итогов не позднее 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП); 2. Разработка технической документации на СГЗП; 3. Восстановление паспортов на СГЗП, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации; 4. Дефектовка СГПЗ; 5. Текущий ремонт на основании дефектной ведомости. Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 09:3014.04.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003956Подведение итогов не позднее 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП); 2. Разработка технической документации на СГЗП; 3. Восстановление паспортов на СГЗП, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации; 4. Дефектовка СГПЗ; 5. Текущий ремонт на основании дефектной ведомости. Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП); 2. Разработка технической документации на СГЗП; 3. Восстановление паспортов на СГЗП, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации; 4. Дефектовка СГПЗ; 5. Текущий ремонт на основании дефектной ведомости.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на тер-рии (в цехах) Заказчика - Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % оплата производится заказчиком через 30 календарных дней после подписания сторонами акта выполненных работ на расчетный счет подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    74.90.19.190

    Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    список

    13.04.2020

    заявка

    13.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/707352/name/5f31563c7da052.27345395

    10.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "паспортизация и дефектация оборудования ЗАКАЗЧИКА"

    Кол-во: 1

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