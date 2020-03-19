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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Пункты редуцирования газа"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Пункты редуцирования газа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 11:5919.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963272Дата и время окончания срока приема заявок Коммуникации инженерные для жидкостей и газовСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008963272

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    329563

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Пункты редуцирования газа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    329563_итоговый_протокол.pdf

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 329 563 ЛОТ № 1.pdf

    Форма Коммерческого предложения № 329 563 ЛОТ № 1.xlsx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 329 563 ЛОТ № 1.docx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №329 563.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №329 563.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 11:59 GMT +319.03.2020 11:5919.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963272Дата и время окончания срока приема заявок Коммуникации инженерные для жидкостей и газовСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008963272Дата и время вскрытия заявок Коммуникации инженерные для жидкостей и газовСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 12:0024.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963272Подведение итогов не позднее Коммуникации инженерные для жидкостей и газовСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963272Подведение итогов не позднее Коммуникации инженерные для жидкостей и газовСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Начальная цена

    1 649 560,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    42.21.1

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611592/name/5e7a0911b5e130.45744553

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пункт газорегуляторный шкафной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пункт газорегуляторный шкафной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Пункт редуцирования газа шкафной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Пункт газорегуляторный шкафной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Пункт редуцирования газа шкафной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Пункт редуцирования газа шкафной"

    Кол-во: 1

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