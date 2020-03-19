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    Главная / Торги / Оформление прав на лесные участки с целью с целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда»

    Оформление прав на лесные участки с целью с целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003994Дата и время окончания срока приема заявок Оформление прав на лесные участки с целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003994

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1846/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Оформление прав на лесные участки с целью с целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Форма КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    o.vorobey@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробей Олег Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оформление прав на лесные участки с целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 11:00 GMT +319.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003994Дата и время окончания срока приема заявок Оформление прав на лесные участки с целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда»Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003994Подведение итогов не позднее Оформление прав на лесные участки с целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003994Подведение итогов не позднее Оформление прав на лесные участки с целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оформление прав на лесные участки с целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Оформление прав на лесные участки с цельюс целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда» в объеме 482,058 га

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская обл., Респ. Саха (Якутия)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течении 30 дней после выполнения обязательств по договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    71.12.34.110

    Услуги в области землеустройства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оформление прав на лесные участки с целью с целью эксплуатации (заготовки древесины) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда»"

    Кол-во: 1

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