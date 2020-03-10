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    Главная / Торги / Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020

    Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003951Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003951

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003951Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2020 23:0015.03.2020 23:0015.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003951Подведение итогов не позднее Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.03.202015.03.2020 23:0015.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003951Подведение итогов не позднее Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) Апрель 2020 г., 01/04/2020-10/04/2020 - 180 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 11/04/2020-30/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 Бензин АИ-92 ГОСТ 32513-2013 Апрель 2020 г., 01/04/2020-15/04/2020 - 60 тонн 31/05/2020-14/06/2020 - 60 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Амуруголь» Вагонами: Станция Екатеринославка, Забайкальской ж/д, Код станции - 955406Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    19

    Кокс и нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 180

    "Позиция 2"

    "Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Бензин АИ-92 ГОСТ 32513-2013"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Бензин АИ-92 ГОСТ 32513-2013"

    Кол-во: 60

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