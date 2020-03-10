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Номер извещения
ГП003951
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
dsuhinin@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003951Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020Москва
Подведение итогов не позднее
15.03.2020 23:0015.03.2020 23:0015.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003951Подведение итогов не позднее Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельное топливо и Бензин (Согласно заявке), Амур, апрель 2020
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) Апрель 2020 г., 01/04/2020-10/04/2020 - 180 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 11/04/2020-30/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 Бензин АИ-92 ГОСТ 32513-2013 Апрель 2020 г., 01/04/2020-15/04/2020 - 60 тонн 31/05/2020-14/06/2020 - 60 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Амуруголь» Вагонами: Станция Екатеринославка, Забайкальской ж/д, Код станции - 955406Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 180
Кол-во: 120
Кол-во: 60
Кол-во: 60
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