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Номер извещения
ГП003945
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нормируемых расходных материалов (штрипс, подхват, затяжка) для АО ГОК "Инаглинский" (заявка 30933)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 99368
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Kukhta.R@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухта Роман Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нормируемых расходных материалов (штрипс, подхват, затяжка)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 15:00 GMT +311.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нормируемых расходных материалов (штрипс, подхват, затяжка)Москва
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 14:0013.04.2020 14:0013.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003945Подведение итогов не позднее Поставка нормируемых расходных материалов (штрипс, подхват, затяжка)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нормируемых расходных материалов (штрипс, подхват, затяжка)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3350
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