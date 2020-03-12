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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу:Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево

    аукцион на право заключения договора купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу:Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003957Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок общей площадью 9425 кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для обслуживания аэродрома, кадастровый номер: 69:10:0000012:4640, принадлежит на праве собственности.МоскваПечать
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    Лот 1
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    Лот 3

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу:Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево

    Номер извещения

    ГП003957

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Земельный участок общей площадью 9425 кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для обслуживания аэродрома, кадастровый номер: 69:10:0000012:4639, принадлежит на праве собственности.

    Начальная цена

    3177000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 17:53 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.03.2020 12:00

    Дата и время проведения

    13.03.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    согласие

    сведения об участнике

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу:Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево

    Номер извещения

    ГП003957

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Земельный участок общей площадью 9425 кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для обслуживания аэродрома, кадастровый номер: 69:10:0000012:4640, принадлежит на праве собственности.

    Начальная цена

    3177000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 17:53 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.03.2020 12:00

    Дата и время проведения

    13.03.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    согласие

    сведения об участнике

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Земельный участок общей площадью 9425 кв. м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для обслуживания аэродрома, кадастровый номер: 69:10:0000012:4640, принадлежащий на праве собственности Продавцу, расположенный по адресу:Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу:Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево

    Номер извещения

    ГП003957

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Земельный участок общей площадью 9425 кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для обслуживания аэродрома, кадастровый номер: 69:10:0000012:4642, принадлежит на праве собственности.

    Начальная цена

    3177000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 17:53 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.03.2020 12:00

    Дата и время проведения

    13.03.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    согласие

    сведения об участнике

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Земельный участок общей площадью 9425 кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для обслуживания аэродрома, кадастровый номер: 69:10:0000012:4642, принадлежит на праве собственности

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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