Дизельное топливо (Согласно заявке), Хакасия, апрель 2020

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Апрель 2020 г. АО «УК «Разрез Степной»: с 01/04/2020-05/04/2020 - 240 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 06/04/2020-10/04/2020 - 300 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 11/04/2020-15/04/2020 - 240 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 16/04/2020-20/04/2020 - 240 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013 с 21/04/2020-25/04/2020 - 300 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013 с 26/04/2020-30/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013 ООО «Разрез Кирбинский»: с 01/04/2020-05/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 06/04/2020-10/04/2020 - 60 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 11/04/2020-15/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 16/04/2020-20/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013 с 21/04/2020-25/04/2020 - 60 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013 с 26/04/2020-30/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013