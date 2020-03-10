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    Главная / Торги / Дизельное топливо (Согласно заявке), Хакасия, апрель 2020

    Дизельное топливо (Согласно заявке), Хакасия, апрель 2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003948Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (Согласно заявке), Хакасия, апрель 2020МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003948

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельное топливо (Согласно заявке), Хакасия, апрель 2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельное топливо (Согласно заявке), Хакасия, апрель 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003948Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (Согласно заявке), Хакасия, апрель 2020Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2020 23:0015.03.2020 23:0015.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003948Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (Согласно заявке), Хакасия, апрель 2020Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.03.202015.03.2020 23:0015.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003948Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (Согласно заявке), Хакасия, апрель 2020Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельное топливо (Согласно заявке), Хакасия, апрель 2020

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Апрель 2020 г. АО «УК «Разрез Степной»: с 01/04/2020-05/04/2020 - 240 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 06/04/2020-10/04/2020 - 300 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 11/04/2020-15/04/2020 - 240 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 16/04/2020-20/04/2020 - 240 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013 с 21/04/2020-25/04/2020 - 300 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013 с 26/04/2020-30/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013 ООО «Разрез Кирбинский»: с 01/04/2020-05/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 06/04/2020-10/04/2020 - 60 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 11/04/2020-15/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 ГОСТ 32511-2013 с 16/04/2020-20/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013 с 21/04/2020-25/04/2020 - 60 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013 с 26/04/2020-30/04/2020 - 120 тонн ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 ГОСТ 32511-2013

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Реквизиты назначения: ст. Черногорские копи, Красноярская ж/д, код станции 887904Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    19

    Кокс и нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 240

    "Позиция 2"

    "Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 240

    "Позиция 4"

    "Дизельное топливо ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 240

    "Позиция 5"

    "Дизельное топливо ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Дизельное топливо ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5) минус 15 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Дизельное топливо ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 120

    "Позиция 11"

    "Дизельное топливо ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Дизельное топливо ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 120

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