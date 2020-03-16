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Номер извещения
32008960546
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.03.2020 17:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Контактный телефон
+7 812 748-63-08
Факс
+7 812 748-63-08
Адрес электронной почты
zakupki@ksrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тютерев Антон Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960546Дата и время окончания срока приема заявок услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960546Дата и время вскрытия заявок услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 23:0017.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960546Подведение итогов не позднее услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare
Начальная цена
2 682 300,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту расположения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП Крыловский государственный научный центр
Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
62.02
62.02
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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