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    Главная / Торги / услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare

    услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960546Дата и время окончания срока приема заявок услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008960546

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.03.2020 17:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    77_Протокол_итоги.pdf

    77_Протокол_итоги.docx

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Контактный телефон

    +7 812 748-63-08

    Факс

    +7 812 748-63-08

    Адрес электронной почты

    zakupki@ksrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тютерев Антон Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960546Дата и время окончания срока приема заявок услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960546Дата и время вскрытия заявок услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 23:0017.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960546Подведение итогов не позднее услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по технической поддержке программного обеспечения системы защиты электронной почты на базе решений Cisco и системы виртуализации на базе программного обеспечения VMWare

    Начальная цена

    2 682 300,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту расположения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП Крыловский государственный научный центр
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Классификатор ОКПД2

    62.02

    Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610199/name/5e78a7219c9465.83478069

    23.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610200/name/5e78a7254ff378.19375792

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий"

    Кол-во: 1.00000

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