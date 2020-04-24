Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании счетов, выставленных Подрядчиком, в безналичном порядке путём перечисления средств со счета Заказчика на счёт Подрядчика платёжным поручением в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при условии предоставления счета-фактуры