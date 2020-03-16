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    Главная / Торги / Выполнение работ по кондиционированию помещений для размещения оборудования ЛВС в корпусе №11 на объекте строительства.

    Выполнение работ по кондиционированию помещений для размещения оборудования ЛВС в корпусе №11 на объекте строительства.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960440Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по кондиционированию помещений для размещения оборудования ЛВС в корпусе №11 на объекте строительстваМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008960440

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по кондиционированию помещений для размещения оборудования ЛВС в корпусе №11 на объекте строительства.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.03.2020 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_№_1-32008960440.pdf

    Техническое задание

    Проект договора подряда

    Смета корпус № 11

    График производства работ

    Расчет стоимости работ

    Извещение о проведении запроса котировок

    Приложение № 3 (Банковская Гарантия)

    Приложение № 4 Акт выполненных работ

    Извещение о проведении запроса котировок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-89

    Факс

    +7 495 276-29-89

    Адрес электронной почты

    opkp@almaz-anteystroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солодков Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по кондиционированию помещений для размещения оборудования ЛВС в корпусе №11 на объекте строительства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960440Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по кондиционированию помещений для размещения оборудования ЛВС в корпусе №11 на объекте строительстваМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960440Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по кондиционированию помещений для размещения оборудования ЛВС в корпусе №11 на объекте строительстваМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 13:0019.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960440Подведение итогов не позднее Выполнение работ по кондиционированию помещений для размещения оборудования ЛВС в корпусе №11 на объекте строительстваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по кондиционированию помещений для размещения оборудования ЛВС в корпусе №11 на объекте строительства

    Начальная цена

    2 344 029,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Машиностроительный завод в г. Нижний Новгород, 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.190

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612225/name/5e7b1b27dd5465.90264629

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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