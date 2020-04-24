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Номер извещения
32008962054
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 09:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытия
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
12.05.202012.05.2020 16:0012.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962054Подведение итогов не позднее Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытияСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытия
Начальная цена
324 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов д.18, корп. 4. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
42
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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