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    Главная / Торги / Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытия

    Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2020 10:0024.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962054Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008962054

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 09:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__об_изменении_ДЗ_32008962054.pdf

    Документация_запрос_предложений_СМСП_ред1.docx

    Извещение_запрос_предложений_СМСП_ред1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.05.202012.05.2020 16:0012.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962054Подведение итогов не позднее Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по нанесению разметки для временной парковки легковых автомобилей, установке бетонных ограничителей и ямочный ремонт асфальтового покрытия

    Начальная цена

    324 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов д.18, корп. 4. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата фактически выполненных работ производится на основании счетов, выставленных в безналичном порядке путём перечисления средств со счета Заказчика на счёт Подрядчика платёжным поручением в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при условии предоставления счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во:

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