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    Главная / Торги / Выполнение услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах АО "Авиакомпания "Россия"

    Выполнение услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах АО "Авиакомпания "Россия"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962005Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах АО "Авиакомпания "Россия" Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008962005

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах АО "Авиакомпания "Россия"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_144.2_итоги.pdf

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах АО "Авиакомпания "Россия"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 16:0031.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962005Подведение итогов не позднее Выполнение услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах АО "Авиакомпания "Россия" Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах АО "Авиакомпания "Россия"

    Начальная цена

    511 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    230

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург (Оренбургская обл., Оренбургский р-он, аэропорт Оренбург). г. Санкт-Петербург (ул. Пилотов д. 18/4; ул. Пилотов д. 31; Пулковское ш. д. 41 (территория аэропорта Пулково, бизнес центр), ул. Стартовая д. 17) г. Москва (аэропорт Шереметьево (здание аэровокзала, здание аэроэкспресса, территория аэропорта). Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Заказчик обязан оплатить 100 % стоимости услуги не позднее 15 рабочих дней с даты подписания Акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.2

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/617230/name/5e8493290fc7d4.38903053

    01.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 230.00000

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