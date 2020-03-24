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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008962005
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах АО "Авиакомпания "Россия"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах АО "Авиакомпания "Россия"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах АО "Авиакомпания "Россия"
Начальная цена
511 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
230
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург (Оренбургская обл., Оренбургский р-он, аэропорт Оренбург). г. Санкт-Петербург (ул. Пилотов д. 18/4; ул. Пилотов д. 31; Пулковское ш. д. 41 (территория аэропорта Пулково, бизнес центр), ул. Стартовая д. 17) г. Москва (аэропорт Шереметьево (здание аэровокзала, здание аэроэкспресса, территория аэропорта). Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
71
71.2
Документация лота
Кол-во: 230.00000
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