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Номер извещения
32008960333
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание охранных услуг на объектах Филиала (92_ГПТЭ/2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос лучших условий
Дата публикации
05.03.2020 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Контактный телефон
+7 812 207-01-05 доб. 2365
Факс
--
Адрес электронной почты
karataeva.km@gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каратаева К. М.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание охранных услуг на объектах Филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 09:00 GMT +319.03.2020 09:0019.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960333Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услуг на объектах Филиала Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 09:0019.03.2020 09:0019.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960333Дата и время вскрытия заявок Оказание охранных услуг на объектах Филиала Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 17:0031.03.2020 17:0031.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960333Подведение итогов не позднее Оказание охранных услуг на объектах Филиала Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание охранных услуг на объектах Филиала
Начальная цена
4 606 412,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
76 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
80.10.12
80.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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