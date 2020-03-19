Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание охранных услуг на объектах Филиала (92_ГПТЭ/2020)

    на право заключения договора на оказание охранных услуг на объектах Филиала (92_ГПТЭ/2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 09:0019.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960333Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услуг на объектах Филиала Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008960333

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    92_ГПТЭ/2020

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание охранных услуг на объектах Филиала (92_ГПТЭ/2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос лучших условий

    Дата публикации

    05.03.2020 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_публ.docx

    Извещение_ЗЛУ_ред.2.docx

    Закупочная_документация_ред.2.rar

    Уведомление_о_внесении_изменений_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35

    Контактный телефон

    +7 812 207-01-05 доб. 2365

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    karataeva.km@gpte.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каратаева К. М.

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание охранных услуг на объектах Филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 09:00 GMT +319.03.2020 09:0019.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960333Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услуг на объектах Филиала Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 09:0019.03.2020 09:0019.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960333Дата и время вскрытия заявок Оказание охранных услуг на объектах Филиала Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 17:0031.03.2020 17:0031.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960333Подведение итогов не позднее Оказание охранных услуг на объектах Филиала Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 17:0031.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960333Подведение итогов не позднее Оказание охранных услуг на объектах Филиала Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание охранных услуг на объектах Филиала

    Начальная цена

    4 606 412,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    76 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    76 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.1

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607156/name/5e7364409c1666.06015280

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Ростгаз
    Маркетинговые исследования № ГП225033
    Оказание услуг по физической охране газонаполнительной станции (ГНС) по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Вокзальная, 1 В.
    Оказание услуг по физической охране газонаполнительной станции (ГНС) по адресу: Ростовская...
    590187
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 680 063
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211078850
    Оказание услуг охраны на объектах. расположенных на территории Приморского края. п. Дунай и в г. Владивостоке. ул. Фадеева 53
    Оказание услуг охраны на объектах. расположенных на территории Приморского края. п. Дунай и в...
    593288
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 618 848
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053588
    Оказание охранных услуг для нужд ОСП «Приморгеология» АО «Дальневосточное ПГО» г. Артем, ул. Сахалинская. 6, 6А (1 пост)
    Оказание охранных услуг для нужд ОСП «Приморгеология» АО «Дальневосточное ПГО» г. Артем, ул....
    589455
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    2 014 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЗЛАТМАШ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32110267780
    Услуга по охране испытательно-заправочного комплекса (ИЗК)
    Услуга по охране испытательно-заправочного комплекса (ИЗК)
    482986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.05.2021 18:00(GMT+03:00)
    3 679 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить