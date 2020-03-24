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    Главная / Торги / Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».

    Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961974Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008961974

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 09:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_143.3-20_итог..pdf

    Извещение

    Приложение

    Извещение об изменении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961974Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».

    Начальная цена

    3 185 723,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Здание склада материально-технического имущества, Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «А». 2. Здание склада авиатехимущества отдела материально-технического снабжения (далее –ОМТС), Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 15, лит. «В». 3. Здание склада (док № 1 ОМТС), Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «Е». 4. Здание склада (док № 2 ОМТС), Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «Д». 5. Здание склада (док № 3 ОМТС), Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «Ж». 6. Здание склада (док № 4 ОМТС), Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «И». 7. Здание склада, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 34, лит. «Ж». 8. Здание проходной ОМТС, Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «З». Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    До начала работ по Договору Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора перечисляет Подрядчику аванс в размере 20% от полной стоимости работ по Договору. Окончательный расчет в размере 80% от стоимости работ по Договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619975/name/5e8c6367e8f018.67169762

    07.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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