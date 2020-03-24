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Номер извещения
32008961974
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 09:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.202003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961974Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях, расположенных на территории складского назначения АО «Авиакомпания «Россия».
Начальная цена
3 185 723,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. Здание склада материально-технического имущества, Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «А». 2. Здание склада авиатехимущества отдела материально-технического снабжения (далее –ОМТС), Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 15, лит. «В». 3. Здание склада (док № 1 ОМТС), Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «Е». 4. Здание склада (док № 2 ОМТС), Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «Д». 5. Здание склада (док № 3 ОМТС), Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «Ж». 6. Здание склада (док № 4 ОМТС), Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «И». 7. Здание склада, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 34, лит. «Ж». 8. Здание проходной ОМТС, Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 4, лит. «З». Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
43
33.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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