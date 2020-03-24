Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

До начала работ по Договору Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора перечисляет Подрядчику аванс в размере 20% от полной стоимости работ по Договору. Окончательный расчет в размере 80% от стоимости работ по Договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.