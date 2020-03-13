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Номер извещения
32008960229
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
73/05.03.20/ПВК/КО/Э Оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских осмотров с проведением экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
3476-39-3789 доб.
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
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Оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских осмотров с проведением экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 15:30 GMT +313.03.2020 15:3013.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960229Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских осмотров с проведением экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами Салават
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 15:3013.03.2020 15:3013.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960229Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских осмотров с проведением экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами Салават
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 08:3010.04.2020 08:3010.04.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960229Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских осмотров с проведением экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами Салават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 08:3010.04.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960229Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских осмотров с проведением экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских осмотров с проведением экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами
Начальная цена
798 456,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
86.22.1
86.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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