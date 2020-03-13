73/05.03.20/ПВК/КО/Э Оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских осмотров с проведением экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008960229 Уникальный номер закупки Номер закупки 73/05.03.20/ПВК/КО/Э Наименование закупки 73/05.03.20/ПВК/КО/Э Оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских осмотров с проведением экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ Юридический адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Почтовый адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Контактный телефон 3476-39-3789 доб. Факс +7 34763 9-21-03 Адрес электронной почты 02mai@snos.ru Ф.И.О. контактного лица Молчанов Антон Игоревич Место рассмотрения предложений Салават Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru