www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008961070
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Курск" № ЗП-2020/48
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 20:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
Почтовый адрес
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
Контактный телефон
812 доб.200-31-25
Факс
{}
Адрес электронной почты
U2610024@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шелудякова Екатерина Михайловна
Место рассмотрения предложений
"194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Курск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 11:59 GMT +318.03.2020 11:5918.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961070Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Курск""194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961070Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Курск""194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 12:0023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961070Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Курск""194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961070Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Курск""194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Курск"
Начальная цена
661 827,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
35.22.10.120
35.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.