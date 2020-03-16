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    Главная / Торги / Закупка каната 13 для комплектации ЭКГ на поставку в 2020г

    Закупка каната 13 для комплектации ЭКГ на поставку в 2020г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 08:3016.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003937Дата и время окончания срока приема заявок Поставка каната 13КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003937

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка каната 13 для комплектации ЭКГ на поставку в 2020г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение на канат

    приложение 1

    приложение 2

    приложение 3

    приложение 4

    ГП003937_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    8123228371

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elena.Ivnenko@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивненко Елена Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка каната 13

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 08:30 GMT +316.03.2020 08:3016.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003937Дата и время окончания срока приема заявок Поставка каната 13Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003937Дата и время вскрытия заявок Поставка каната 13Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2020 16:0031.05.2020 16:0031.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003937Подведение итогов не позднее Поставка каната 13Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202031.05.2020 16:0031.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003937Подведение итогов не позднее Поставка каната 13Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка каната 13

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11.120

    Канаты из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/661315/name/5edbb9b96d5b18.01352629

    08.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения "

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