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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 03-32-2020 ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 03-32-2020 ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960173Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товарыг. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008960173

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 03-32-2020 ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.rtf

    Документация 03-32-2020

    тех описание

    Расчет цены за единицу

    Типовой договор поставки

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме 03-32-2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    fedorova@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федорова Ольга Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Канцелярские товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 09:00 GMT +318.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960173Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товарыг. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960173Дата и время вскрытия заявок Канцелярские товарыг. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 17:0019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960173Подведение итогов не позднее Канцелярские товарыг. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960173Подведение итогов не позднее Канцелярские товарыг. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, лит. "А"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские товары

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации проведения запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации проведения запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации проведения запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    17.23

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606610/name/5e73248e31f2f4.76256086

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во:

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