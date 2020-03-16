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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008960130
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ в корпусе № 1 для объекта строительства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.03.2020 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ в корпусе №1 для объекта строительства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960130Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ в корпусе №1 для объекта строительстваМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008960130Дата и время вскрытия заявок Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ в корпусе №1 для объекта строительстваМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ в корпусе №1 для объекта строительства
Начальная цена
654 816,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 условные единицы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Машиностроительный завод в г. Нижний Новгород, 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
43.21.10
43.21
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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