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    Главная / Торги / Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" № ЗП-2020/43

    Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" № ЗП-2020/43

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 11:5918.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961058Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград""194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008961058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-2020/43

    Наименование закупки

    Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" № ЗП-2020/43

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 20:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_№_ЗП-2020.43-Р.pdf

    Проект договора № ЗП-2020.43

    Извещение_об осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_№ ЗП-2020.43

    Приложение №1 к ТЗ № ЗП-2020.43

    Приложение №2 к ТЗ № ЗП-2020.43

    Техническое задание № ЗП-2020.43_Волгоград

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№ ЗП-2020.43

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Юридический адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Почтовый адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Контактный телефон

    812 доб.200-31-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    U2610024@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелудякова Екатерина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    "194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 11:59 GMT +318.03.2020 11:5918.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961058Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград""194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961058Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград""194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 12:0023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961058Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград""194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961058Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград""194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования измерительных комплексов узлов учета газа (ИК УУГ) ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Начальная цена

    12 230 333,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Адрес местонахождения

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Классификатор ОКПД2

    35.22.10.120

    Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода газа

    Классификатор ОКВЭД2

    35.22

    Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608906/name/5e74c5e08681e9.82596130

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям"

    Кол-во: 1.00000

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