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Наименование процедуры
Автомобили
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003924
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
643 Автомобиль Volkswagen Caddy VIN: WV2ZZZ2KZ9X013758
Начальная цена
289200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 16:10 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Автомобили
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003924
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1699 Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZCH098592
Начальная цена
1069200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 16:10 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Автомобили
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003924
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
2103 Автомобиль ГАЗ-2705 (VIN) X96270500C0742012
Начальная цена
370800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 16:10 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Автомобили
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003924
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
534 Автомобиль ГАЗ 2705 VIN: Х96270500А0666736
Начальная цена
246000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 16:10 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 09:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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