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    Главная / Торги / Автомобили

    Автомобили

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003924Дата и время окончания срока приема заявок 1699 Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZCH098592Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Автомобили

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003924

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    643 Автомобиль Volkswagen Caddy VIN: WV2ZZZ2KZ9X013758

    Начальная цена

    289200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Справка о балансовой стоимости

    Отчет об оценке

    Описание по форме паспорта

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Автомобили

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003924

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1699 Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZCH098592

    Начальная цена

    1069200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Справка о балансовой стоимости

    Отчет об оценке

    Описание по форме паспорта

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Автомобили

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003924

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    2103 Автомобиль ГАЗ-2705 (VIN) X96270500C0742012

    Начальная цена

    370800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Справка о балансовой стоимости

    Отчет об оценке

    Описание по форме паспорта

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Автомобили

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП003924

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    534 Автомобиль ГАЗ 2705 VIN: Х96270500А0666736

    Начальная цена

    246000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 09:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Справка о балансовой стоимости

    Отчет об оценке

    Описание по форме паспорта

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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