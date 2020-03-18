Оказание услуг по согласованию проектной документации с эксплуатационными службами и получение разрешений на производство земляных работ от Территориальных управлений г. Кирова

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008960154 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по согласованию проектной документации с эксплуатационными службами и получение разрешений на производство земляных работ от Территориальных управлений г. Кирова Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ Юридический адрес 610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4, Почтовый адрес 610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4 Контактный телефон +7 8332 56-11-28 Факс -- Адрес электронной почты N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU Ф.И.О. контактного лица ФОФАНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА Место рассмотрения предложений Киров Закупки и тендеры Кировская область Ключевые слова:

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