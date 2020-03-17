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Номер извещения
ГП003923
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных ламп
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-03-75
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
vvbugaev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бугаев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных ламп
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 07:00 GMT +317.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003923Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных лампТюмень
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 07:0017.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003923Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных лампТюмень
Подведение итогов не позднее
15.04.2020 18:0015.04.2020 18:0015.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003923Подведение итогов не позднее Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных лампТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных ламп
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
46.69.19
47.75
47.74
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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