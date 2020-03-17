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    Главная / Торги / Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных ламп

    Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных ламп

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003923Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных лампТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003923

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020-17-АХО-З

    Наименование закупки

    Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных ламп

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_2020-17-АХО-З.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Контактный телефон

    +7 3452 68-03-75

    Факс

    +7 3452 68-03-33

    Адрес электронной почты

    vvbugaev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бугаев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных ламп

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 07:00 GMT +317.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003923Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных лампТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 07:0017.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003923Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных лампТюмень

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2020 18:0015.04.2020 18:0015.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003923Подведение итогов не позднее Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных лампТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 18:0015.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003923Подведение итогов не позднее Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных лампТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных ламп

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК НТЦ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    47.75

    Услуги по розничной торговле косметическими товарами и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

    47.74

    Услуги по розничной торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка материалов, антисептических средств и бактерицидных ламп"

    Кол-во:

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