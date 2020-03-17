Изготовление и поставка брендовой и офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003916 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление и поставка брендовой и офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация запроса предложений

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Поволжский

Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский Юридический адрес 443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1 Почтовый адрес 443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1 Контактный телефон +7 846 212-35-35 доб. 2122 Факс +7 846 332-00-18 Адрес электронной почты maria.goryacheva.pfo@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Горячева Мария Александровна Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru