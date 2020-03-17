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    Главная / Торги / Изготовление и поставка брендовой и офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Изготовление и поставка брендовой и офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003916Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка брендовой мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003916

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка брендовой и офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Поволжский
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-35-35 доб. 2122

    Факс

    +7 846 332-00-18

    Адрес электронной почты

    maria.goryacheva.pfo@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горячева Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка брендовой мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003916Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка брендовой мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003916Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка брендовой мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 14:0031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003916Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка брендовой мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003916Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка брендовой мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка брендовой мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Поволжский
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и поставка брендовой мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях"

    Кол-во:

    Лот 2

    Изготовление и поставка офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003916Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003916Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 14:0031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003916Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003916Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Поволжский
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и поставка офисной мебели для структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский», расположенных в Самарской и Ульяновской областях"

    Кол-во:

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