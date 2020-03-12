Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости, осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. В стоимость оборудования должна быть включена доставка и разгрузка в месте назначения. - в комплект поставки должен быть включен сертификат на оборудование и паспорт изделия (по каждой позиции). - срок поставки не более 20 (двадцать) рабочих дней.