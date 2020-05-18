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Номер извещения
ГП003910
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор по услуге 90510 проведение обязательного предварительного и переодического медицинских осмотров (Услуги проведения мед.осмотров/мед.услуг)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.03.2020 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Контактный телефон
+7 3452 52-21-90 доб. 8774
Адрес электронной почты
MNG-OOZ@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гузова Елена Николаевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению обязательного предварительного и переодического медицинских осмотров работников АО "Мессояханефтегаз"
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 13:00 GMT +318.05.2020 13:0018.05.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003910Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению обязательного предварительного и переодического медицинских осмотров работников АО "Мессояханефтегаз"Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по проведению обязательного предварительного и переодического медицинских осмотров работников АО "Мессояханефтегаз"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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