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    Главная / Торги / Закупка автоматов питьевой воды, водонагревателей и других МТР для АХО ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка автоматов питьевой воды, водонагревателей и других МТР для АХО ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003911Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автоматов питьевой воды, водонагревателей и других МТР для АХО ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003911

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка автоматов питьевой воды, водонагревателей и других МТР для АХО ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение принять участие в конкурсе

    формат ТКП (Приложение № 2)

    ОЛ

    инструкция

    заявка на участие (приложение № 1)

    Требования по отгрузке

    ГП003911_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    A.belyaeva@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка автоматов питьевой воды, водонагревателей и других МТР для АХО ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 15:00 GMT +320.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003911Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автоматов питьевой воды, водонагревателей и других МТР для АХО ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003911Подведение итогов не позднее Закупка автоматов питьевой воды, водонагревателей и других МТР для АХО ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003911Подведение итогов не позднее Закупка автоматов питьевой воды, водонагревателей и других МТР для АХО ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка автоматов питьевой воды, водонагревателей и других МТР для АХО ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО АМТП/ ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/648092/name/5ec3f0c8699109.68986085

    19.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомат питьевой воды Ecotronic A60-U4L Black"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Комплект сменных модулей Аквафор К3-К4-К7"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Кран холодной воды (в комплекте) для Ecotronic A60-U4L Black"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Кран горячей воды (в комплекте) для Ecotronic A60-U4L Black"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Трубка пластиковая 1/4 дюйма"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Кран холодной воды (в комплекте) для Аквафор 60LB-F-D Кристалл Н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Кран горячей воды (в комплекте) для Аквафор 60LB-F-D Кристалл Н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Редуктор Gearbox motor Motoreductor. BRG worm gear reducer. Type: FRC063; ratio: 1:30; input: 71В14; mfg.no.: 120504; (код 1DC07045) Машина сушильная DANUBE DD-26"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Преобразователь частоты Commander SK SKCD200220 9,6А; 2,2 кВТ. Машина стиральная DANUBE WED II 18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Электродвигатель IEC MS712-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Подшипник Turkey 11/4 ORS 6208 C3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Насос сливной (помпа) DANUBE WED II 18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Компрессор Metabo MEGA 350-50 W (601589000)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Тележка ОЛДАК тп 26.3 300 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Пускатель магнитный 40А ~ 24В 1НО+1НЗ LC1D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Редукторное масло Shell Omala S2 GX 150 (20 л.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Лента гладильная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Датчик температуры жидкостной STw-02"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Подшипник SB204"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Плоскошовная (распошивальная) машина JK-8569AZDI JACK (прямой привод)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Бутылка ПЭТ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Водонагреватель накопительный Heatleader MB215 1000-45-0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Водонагреватель THERMEX Praktik 100 V"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Водонагреватель THERMEX Praktik 80 V"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Водонагреватель GARANTERM GTN 30 V"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "ЦСП-1 1200х3200х10 мм (3.84 кв.м)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Фанера ФК 10х1525х1525 мм сорт 2/4 шлифованная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Гипсокартон Gyproc Аква Оптима 2500х1200х12,5мм влагостойкий"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "ШТУРВАЛ СКОВОРОДЫ ЭСК АБАТ / ABAT С РУЧКОЙ В СБОРЕ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Завеса тепловая Ballu BHC-L06-S03"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Электроконвектор Термия 2000 Вт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "ТЭН для посудомоечной машины Vortex"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Гладильные ленты для каландра Danube DLL 160 размер(L- 1650 на b-200мм)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Приспособление для загрузки МО 03.000 для УКМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Переключатель на плиту Gottak 7LA 840511K"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "ТЭН (ПЭН) ИРК115 1KEICA917014 водяной для парового мармита ЭМК Абат"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "ТЭН B3-245 A 8,5/9,0 P 230"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Лампа люминесцентная Osram L 8 W/640"

    Кол-во: 25

    "Позиция 39"

    "Стартер LS151М 4-22вт 110-130в"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Панель управления д/шкафа GRUNDFOS CU362 Dedicated Controls арт.98146953"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Автомат питьевой воды WiseWater 310BF"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "Узел врезки 1/2" x 1/4Tube"

    Кол-во: 40

    "Позиция 43"

    "Шланг JG 1/4" PN16, синий"

    Кол-во: 900

    "Позиция 44"

    "Муфта, трубка 1/4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 45"

    "Уголок, трубка 1/4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Тройник, трубка 1/4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Кран, трубка 1/4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 48"

    "Клипса 1/4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 49"

    "УФ лампа (6 W)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "Картридж WiseWater, активированный уголь"

    Кол-во: 400

    "Позиция 51"

    "Картридж WiseWater, седиментный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 52"

    "Сменный картридж, ультрафильтрационный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 53"

    "Картридж WiseWater, прессованный уголь"

    Кол-во: 400

    "Позиция 54"

    "Ремень приводной арт. 00437367 для сушильной машины Bosh WTG 864010E"

    Кол-во: 7

    "Позиция 55"

    "Модуль (плата) для телевизора Samsung BN94-10924E Samsung One Connect Box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Лампа ЛЛ 18Вт TLD 18/54-765 G-13 PHILIPS"

    Кол-во: 500

    "Позиция 57"

    "Лампа светодиодная 10Вт Онлайт Е27"

    Кол-во: 500

    "Позиция 58"

    "Аппарат пускорег. электрон. FL2*36W 195*33*25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Балласт электронный 2*18W/EB52"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Лампа линейная люминесцентная OSRAM ЛЛ 36W L 36/640 G13 белая 959713"

    Кол-во: 700

    "Позиция 61"

    "Заслонка ПКА-11 ПМ.16.26.62.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Плата управления тестомеса МТП-01-003 ТММ-140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "ТЭН ИРК 115 1KEICA917014R"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Конфорка КЭТ-0,12 (3,0кВт)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "ТЭН В3-245А 8,5/9,0 Р 230 (ЕС) ПКА, КПЭМ, МПК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Комплект модулей для Аквафор Кристалл Эко на год"

    Кол-во: 3

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