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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51

    Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003913Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003913

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы

    Договор

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 372-58-81 доб. 5094

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.gandyukhin@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гандюхин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003913Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003913Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 18:0013.04.2020 18:0013.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003913Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 18:0013.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003913Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    35

    Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51"

    Кол-во:

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