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Номер извещения
ГП003913
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 372-58-81 доб. 5094
Факс
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Адрес электронной почты
m.gandyukhin@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гандюхин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003913Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003913Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 18:0013.04.2020 18:0013.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003913Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
13.04.202013.04.2020 18:0013.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003913Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту участка КЛ-6 кВ электросети ГПП-Стенд ц.8 АСБ12(3*240)-350м инв. № 30004119 ЗАО «НЗЛ» по адресу проспект Обуховской обороны д.51
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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