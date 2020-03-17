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Номер извещения
ГП003909
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп сортового нерж. проката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.03.2020 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 912 624-47-04
Факс
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Адрес электронной почты
nazarchuk@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назарчук Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Закуп сортового нерж. проката для АЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 11:30 GMT +317.03.2020 11:3017.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003909Дата и время окончания срока приема заявок Закуп сортового нерж. проката для АЭС Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 11:3017.03.2020 11:3017.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003909Дата и время вскрытия заявок Закуп сортового нерж. проката для АЭС Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп сортового нерж. проката для АЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
898 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Г. Глазов, Химмашевское шоссе 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Кол-во: 1
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