Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая) для АО ГОК "Денисовский" (заявка 29668)

    Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая) для АО ГОК "Денисовский" (заявка 29668)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003908Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003908

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая) для АО ГОК "Денисовский" (заявка 29668)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90 доб. 99368

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    Kukhta.R@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухта Роман Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003908Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая)Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 14:0013.04.2020 14:0013.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003908Подведение итогов не позднее Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 14:0013.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003908Подведение итогов не позднее Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец РПА 28-3/R17"

    Кол-во: 52966

    "Позиция 2"

    "Резец РПУ 28/R17"

    Кол-во: 2435

    "Позиция 3"

    "Штанга буровая ШБ 22х2500/22-R17"

    Кол-во: 95

    "Позиция 4"

    "Штанга буровая ШБ 22-2800/22"

    Кол-во: 609

    "Позиция 5"

    "Штанга буровая ШБ 22х3700/22-R17"

    Кол-во: 117

    "Позиция 6"

    "Резец шнековый РШ 30-75 L75/17,5Е.М1"

    Кол-во: 692

    "Позиция 7"

    "Резец шнековый РШ 38-95L 90/24"

    Кол-во: 825

    "Позиция 8"

    "Резец шнековый РШ 38-77 L75/22E"

    Кол-во: 4766

    "Позиция 9"

    "Резец породный РП30М"

    Кол-во: 637

    "Позиция 10"

    "Штанга буровая витая ШБВ 26-1600"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Штанга буровая ШБС 22х5600/22-R17"

    Кол-во: 13

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237205
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Весов для взвешивания животных, расположенных по адресу: Астраханская область, р-н Красноярский, с. Черемуха, принадлежащих ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Весов для взвешивания...
    593685
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    10 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:16
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Аукцион № ГП237196
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи Насоса К 100-65-200, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Байбек, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи Насоса К 100-65-200, расположенного по...
    593676
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    2 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:09
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225045
    Подземная емкость сбора производственных сточных вод (V=16 м³)
    Подземная емкость сбора производственных сточных вод (V=16 м³)
    590232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО НПФ ЦКБА
    Конкурс № ГП237178
    Поставка редуктора ЦКБ Р99599-300Б для комплектации оборудования для АЭС Куданкулам
    Поставка редуктора ЦКБ Р99599-300Б для комплектации оборудования для АЭС Куданкулам
    593553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    4 704 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП123114
    Поставка материалов и оборудования для системы производственного видеонаблюдения ОАО «Ямал СПГ»
    Поставка материалов и оборудования для системы производственного видеонаблюдения ОАО «Ямал...
    559993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить