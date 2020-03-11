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Номер извещения
ГП003908
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая) для АО ГОК "Денисовский" (заявка 29668)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 99368
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Kukhta.R@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухта Роман Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003908Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая)Москва
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 14:0013.04.2020 14:0013.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003908Подведение итогов не позднее Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нормируемых расходных материалов для прохождения горных выработок (резец шнековый, штанга буровая)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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