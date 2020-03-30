Открытый конкурентный одноэтапный отбор по предмету: Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадках бурения скважин в пределах Долгинского и и Приразломного нефтяных месторождений

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП003904 Уникальный номер закупки Номер закупки 12-55810-345-20 Наименование закупки Открытый конкурентный одноэтапный отбор по предмету: Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадках бурения скважин в пределах Долгинского и и Приразломного нефтяных месторождений Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-САХАЛИН

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-САХАЛИН Юридический адрес 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, 22А Почтовый адрес 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, 22А Контактный телефон +7 812 449-70-73 Адрес электронной почты tender.gpn-s@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Кривошапов Денис Александрович Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадках бурения скважин в пределах Долгинского и Приразломного нефтяных месторожден Дата и время окончания срока приема заявок 30.03.2020 15:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП003904 Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадках бурения скважин в пределах Долгинского и Приразломного нефтяных месторожден Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадках бурения скважин в пределах Долгинского и Приразломного нефтяных месторожден Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт