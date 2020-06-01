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Номер извещения
ГП003902
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый конкурентный одноэтапный отбор по предмету: Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадках бурения скважин в пределах Северо-Западного ЛУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.03.2020 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, 22А
Почтовый адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, 22А
Контактный телефон
+7 812 449-70-73
Адрес электронной почты
tender.gpn-s@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кривошапов Денис Александрович
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадках бурения скважин в пределах Северо-Западного ЛУ
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2020 15:00 GMT +301.06.2020 15:0001.06.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003902Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадках бурения скважин в пределах Северо-Западного ЛУСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадках бурения скважин в пределах Северо-Западного ЛУ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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