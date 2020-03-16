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    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «ФракДжет-Волга»

    Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «ФракДжет-Волга»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:3016.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «ФракДжет-Волга»ЭнгельсПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003930

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «ФракДжет-Волга»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    ценовой запрос

    Дата публикации

    05.03.2020 16:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 7. Проект договора

    Информационная карта

    Приложение 1. Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА
    Все закупки и тендеры ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА

    Юридический адрес

    413111, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 207,

    Почтовый адрес

    413111, РФ, Саратовская обл., г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207

    Контактный телефон

    +7 927 168-56-19

    Факс

    +7 8453 54-47-77

    Адрес электронной почты

    y.marochkina@fj-volga.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Марочкина Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Энгельс

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «ФракДжет-Волга»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 16:30 GMT +316.03.2020 16:3016.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 15:3020.03.2020 15:3020.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003930Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 15:3020.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003930Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорных труб для нужд ООО «ФракДжет-Волга»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями Информационной карты ценового запроса и приложениями к ней (в т.ч. Технического задания и Проекта договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Информационной карты ценового запроса и приложениями к ней (в т.ч. Технического задания и Проекта договора)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Информационной карты ценового запроса и приложениями к ней (в т.ч. Технического задания и Проекта договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА
    Все закупки и тендеры ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА

    Адрес местонахождения

    413111, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 207,

    413111, РФ, Саратовская обл., г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207

    Классификатор ОКПД2

    24.20.12.120

    Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "насосно-компрессорные трубы"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    16.03.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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