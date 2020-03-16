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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008959745
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бумаги для офисной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20
Почтовый адрес
180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20
Контактный телефон
+7 8112 59-50-71
Факс
Адрес электронной почты
n.nesteruk@pskovregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестерук Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Псков
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага для офисной техники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага для офисной техники
Начальная цена
493 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз Псков»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Псков»
Адрес местонахождения
180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20
17.12.14.119
17.12
Документация лота
Кол-во: 2000.00000
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