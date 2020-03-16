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    Главная / Торги / Поставка бумаги для офисной техники

    Поставка бумаги для офисной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:5916.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959745Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для офисной техники ПсковПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008959745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020/ЗП-09

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для офисной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Документация 2020/ЗП-09

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    «Газпром межрегионгаз Псков»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Псков»

    Юридический адрес

    180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20

    Почтовый адрес

    180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20

    Контактный телефон

    +7 8112 59-50-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.nesteruk@pskovregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерук Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Псков

    Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бумага для офисной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959745Подведение итогов не позднее Бумага для офисной техники Псков

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага для офисной техники

    Начальная цена

    493 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями Документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями Документации о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз Псков»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Псков»

    Адрес местонахождения

    180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.119

    Бумага для печати прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611328/name/5e79ea8f7e0690.89264237

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 2000.00000

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    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 090
    Лоты:
    3
    Регион:
    Татарстан республика
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