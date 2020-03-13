Право заключения договора на поставку слесарного инструмента (Проект 32-20).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №31/300-2020). Оплата Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после осуществления поставки, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.