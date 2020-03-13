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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку слесарного инструмента (Проект 32-20).

    Право заключения договора на поставку слесарного инструмента (Проект 32-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008959748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка слесарного инструмента (проект № 32-20)Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008959748

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку слесарного инструмента (Проект 32-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№212_от_17.03.2020.pdf

    Извещение о проведении запроса котировок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка слесарного инструмента (проект № 32-20)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 23:5924.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008959748Подведение итогов не позднее Поставка слесарного инструмента (проект № 32-20)Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка слесарного инструмента (проект № 32-20)

    Начальная цена

    497 331,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка слесарного инструмента (Проект 32-20), ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 31/300-2020).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Обуховский завод», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №31/300-2020). Оплата Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после осуществления поставки, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606739/name/5e7335a862f023.09973394

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 934.00000

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