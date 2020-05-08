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Номер извещения
ГП003912
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка клапанов антипомпажных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
o.nelyubova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нелюбова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка клапанов антипомпажных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.05.2020 09:00 GMT +308.05.2020 09:0008.05.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003912Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов антипомпажныхНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
08.05.2020 09:0008.05.2020 09:0008.05.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003912Дата и время вскрытия заявок Поставка клапанов антипомпажныхНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
22.05.2020 15:3022.05.2020 15:3022.05.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003912Подведение итогов не позднее Поставка клапанов антипомпажныхНовый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка клапанов антипомпажных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Рабочей документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Надымский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
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